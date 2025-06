Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 16.6. bis 22.6.2025

In der nächsten Horoskop -Woche stehen die Sterne für Steinbock-Mann und Steinbock- Frau günstig. In welchen Lebensbereichen Entscheidungen anstehen, weiß das Universum . Wichtige Hinweise geben Dir die Himmelskörper im Wochenhoroskop für Steinbock vom 16.6. bis 22.6.2025.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, was Du wirklich willst, wird vieles leichter. Dein Schatz wird Deinen Vorstellungen allerdings nicht zustimmen, zumindest nicht sofort. Es gibt Luftsprünge im Liebesleben, dank einer glücklichen Nachricht. Manchmal erschrickst Du selbst über die Heftigkeit Deiner Gefühle. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist.

Gesundheit und Fitness

Deine Kräfte schwinden, kein Wunder, Du verausgabst Dich kopflos. Jetzt ist eine gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe regelmäßig Sport und verzichte auf Süßigkeiten. Du bist insgesamt in guter Verfassung und verfügst über starke Energien. Du erhältst wertvolle Tipps zu Therapiemöglichkeiten.

Beruf und Finanzen

Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden sehr geschätzt, und Du wirkst auf andere sehr überzeugend. Die neue Herausforderung am Arbeitsplatz macht Dich anfangs unsicher. Aber: Dir macht so schnell keiner was vor, das ist Deine Stärke. Bleibe bei Deinen Plänen und ziehe sie ohne Wenn und Aber durch. In nächster Zeit meisterst Du Deine Arbeit mit Leichtigkeit.