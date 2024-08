Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 5.8. bis 11.8.2024

Liebe und Partnerschaft

Deine Liebessterne stehen ideal! Reise und suche Dein Glück. Du bist ein wunderbarer Lehrmeister in Sachen Liebe, Leidenschaft und Engagement. Gib diese Eigenschaften unbedingt weiter! Deiner charmanten Art kann einfach niemand widerstehen. Auch Dein Humor ist nicht zu verachten. In der Liebe ist dadurch alles im rechten Lot. Deine Gefühle gehen tief unter die Haut, sodass intensive Zärtlichkeit stattfinden kann.

Gesundheit und Fitness

Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil und Deine Konstitution überdurchschnittlich gut. Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit leidet, solltest Du aufpassen. Nervosität mal mit Stille und Muße behandeln.

Beruf und Finanzen

Mit einer großen Ernsthaftigkeit willst Du alle beruflichen Angelegenheiten in Angriff nehmen. Du musst jetzt aber nichts überstürzen. Du wirst in den nächsten Wochen mit einigen Hürden leben müssen. Dein Fleiß zahlt sich aus in Form von Karrierechancen. Du kommst voll zum Zug, Deine Talente sind mächtig gefragt.