Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 14.10. bis 20.10.2024

Die Astrologie ermöglicht Dir ein tieferes Verständnis für Deine eigene Persönlichkeit. Sowohl für den Steinbock-Mann als auch für die Steinbock-Frau sind Ruhe, Besonnenheit und Geduld in der nächsten Horoskop -Woche besonders wichtig - und zwar in jedem Lebensbereich. Warum das so ist, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 14.10. bis 20.10.2024.

Liebe und Partnerschaft

Der Flirtmond steht am Firmament und führt Dich in den nächsten Tagen zu tollen Liebeserlebnissen. Du bemühst Dich viel zu wenig um das nötige Verständnis für die Sorgen Deines Partners oder Deiner Partnerin. In Dir glüht ein heißes Feuer, das jetzt entfacht werden will. Du suchst und findest Schönheit, Harmonie und Fröhlichkeit, insbesondere mit dem anderen Geschlecht. Das solltest Du auskosten.



Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung. Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Gönne Dir nach anstrengender Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Es ist eine Zeit der Aktivität, der Freude an der eigenen Vitalität, die sich im Sport, Tanz oder in gesundheitlichen Maßnahmen ausleben lässt.

Beruf und Finanzen

Beruflich ergeben sich endlich gute Möglichkeiten. Bleibe bescheiden, große Erfolgserwartungen blockieren Dich nur. Lasse Dich nicht auf Experimente bei der Arbeit ein, sonst winkt Frust. Versuche, Dich durch nichts und niemanden entmutigen zu lassen.