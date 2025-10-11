Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Es ist an der Zeit, die Akkus einmal richtig aufzuladen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Steinbock vom 13.10. bis 19.10.2025 weiß, wie Du zu mehr innerer und äußerer Harmonie findest. In der nächsten Horoskop -Woche findest Du Inspiration und Wegweisung für die Themen Liebe, Gesundheit und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Sei einfühlsam und gehe richtig auf den Partner oder die Partnerin ein. Wenn Du Dich ganz hingibst, kannst Du die Liebe richtig genießen. Du bist bald am Ziel Deiner Liebeswünsche. In den richtigen Armen wirst Du vor Glück fast platzen. Besser kann es nicht sein. Genieße es. Flüchte nicht vor den Alltagspflichten, die Dir gelegentlich zur Last fallen. Das kann Dir Schwierigkeiten bereiten.

Gesundheit und Fitness

Treibe Sport und nimm Dir Deine Auszeiten. Dir fehlt ganz einfach die richtige Entspannung. Atme tief durch! Du hast Deine guten Vorsätze, endlich etwas für die Gesundheit zu tun, längst wieder vergessen. Was soll's, man darf auch mal schwach werden. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren.

Beruf und Finanzen

Du lässt Dir viel zu viel aufhalsen. Sage endlich nein. Wenn Du lange überlegst, können Dir andere zuvor kommen. Dein Teamgeist zahlt sich aus. Prickelnde Wortgefechte heben die Stimmung und wenn Du jetzt noch Deine Egozentrik überwindest, erreichst Du alles. Es nervt Dich, wenn sich Kollegen immer wieder mit schlauen Argumenten herausreden.