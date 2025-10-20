Wochenhoroskop Steinbock: So wird die aktuelle Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Die Sterne ermutigen Dich in dieser Horoskop -Woche dazu, das Herz für die Liebe zu öffnen und Gefühle zuzulassen. Was die Himmelskörper außerdem zu den anderen Lebensbereichen Beruf und Gesundheit zu sagen haben, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Steinbock vom 20.10. bis 26.10.2025.

Liebe und Partnerschaft



Sprich offen mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin, wenn Du das Gefühl hast, ihn oder sie nicht richtig zu verstehen. Ein wenig Nachsicht kann wahre Wunder bewirken. Du wirst überrascht sein, wie viel Harmonie daraus entstehen kann. Mit Deinem Lächeln und Deiner charmanten Art kannst Du im Moment fast alles erreichen. Sinnlich, warmherzig und unwiderstehlich - so eroberst Du Herzen im Sturm.

Gesundheit und Fitness

Du bist stabil und kannst Dich ruhig wieder mehr bewegen. Wenn Du in letzter Zeit den Sport vernachlässigt hast, ist jetzt der perfekte Moment für einen Neustart. Achte darauf, Deine Abwehrkräfte zu stärken und Deinen Gelenken Gutes zu tun, vielleicht durch sanftes Training oder Gewichtsregulierung. Dein Körper wird es Dir danken.

Beruf und Finanzen

Im Job brauchst Du jetzt Fingerspitzengefühl und etwas Geduld. Selbst kleine Fehler kannst Du mit Deiner charmanten Art schnell ausbügeln. Wenn etwas nicht rund läuft, bleibe ruhig, manchmal sind äußere Umstände schuld, nicht Du. Beobachte genau, ziehe Deine Schlüsse und gehe Schritt für Schritt weiter. Konzentriere Dich auf das, was reibungslos funktioniert, das ist im Moment der Schlüssel zum Erfolg.