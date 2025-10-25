Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Beruflich ziehst Du als Steinbock-Frau oder Steinbock-Mann durch – doch bist Du glücklich? In der nächsten Horoskop -Woche gilt es laut den Sternen in der Gesundheit die richtige Balance zu finden. In Liebesangelegenheiten rät Dir die Astrologie im gratis Wochenhoroskop für Steinbock vom 27.10. bis 2.11.2025, Klarheit zu schaffen.

Liebe und Partnerschaft

Gefühle zeigst Du nicht so gern. Dadurch wirkst Du sehr rational. Stehe doch auch mal zu Deiner romantischen Seite, das kommt gut an. Du solltest Dich wieder einmal mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Besonders Singles sind angesprochen, es könnte der ganz große Fang dabei sein. Auch Singles lassen sich jetzt nur zu gern um den Finger wickeln. Eine herrliche Leichtigkeit umgibt Dich. Mit Schlagfertigkeit, Humor und einem unwiderstehlichen Charme eroberst Du überall die Herzen.

Gesundheit und Fitness

Mache die Probleme anderer nicht zu Deinen. Das entlastet und bringt Erleichterung. Es muss nicht immer alles perfekt sein, also übernimm Dich nicht. Deine Leistungskurve steigt, werde nicht übermütig. Deine beste Energiequelle ist zurzeit Dein Zuhause.

Beruf und Finanzen

Jetzt geht es richtig rund, Überstunden können anfallen. Da nichts so recht vorankommen will, solltest Du Dir Rat in Deinem Team holen. Das schadet auf keinen Fall Deinem Ansehen. Stoppe den Gedankenunsinn, lege den Hebel um und triff Bauchentscheidungen. Du bist nicht unschuldig an der angespannten Arbeitsplatzsituation.