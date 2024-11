Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 4.11. bis 10.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Du wirst jemanden mit Deinem Lächeln sehr glücklich machen. Du hast das Gefühl, mit der Welt zu verschmelzen. Gleichzeitig spürst Du aber auch, dass sehr vieles noch im Unklaren liegt. Schaffe Ordnung! Du willst beides, Liebe und Leidenschaft, aber auch Unabhängigkeit und Freiheit. Dadurch gerätst Du in einen ganz schönen Zwiespalt. Sinnliche Stunden und Hochstimmung auf der ganzen Liebeslinie.

Gesundheit und Fitness

Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun. Meide Kaffee und Alkohol, gönne Dir gesundes Essen und genügend Pausen. Liebevolle Gedanken kommen auch Dir zugute. Es könnte Dir nicht schaden, die eigene schlanke Linie im Auge zu behalten.

Beruf und Finanzen

Notwendige Veränderungen bringen wieder Schwung in Dein Leben. Nimm Deine beruflichen Probleme endlich selbst in die Hand. Keine Angst vor Veränderung, was die anderen können, hast Du schon längst drauf. Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften. Ein glücklicher Zufall kann Dir beruflich neue Möglichkeiten aufzeigen.