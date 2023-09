Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 11.9. bis 17.9.2023

Alle Stier-Geborenen sollten in der aktuellen Horoskop -Woche genau prüfen, wen sie in ihr Herz lassen. Das gilt insbesondere für Singles. Weitere Prognosen für die kommenden Tage verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 11.9. bis 17.9.2023.

Liebe und Partnerschaft

Freue Dich auf harmonische Stunden mit Deinem Schatz. Du bist empfänglich für Schmeicheleien und Komplimente. Behalte dennoch einen kühlen Kopf, sonst kann es ein böses Erwachen geben. Das Glück steht an Deiner Seite. Wenn Du wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlst, öffnest Du das Herz Deiner großen Liebe. Singles werden derzeit an der Kontaktbörse hoch gehandelt.

Gesundheit und Fitness

Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Die nächsten Tage können für empfindliche Menschen recht anstrengend sein. Übertreibe nichts, sondern teile Dir Deine Kraftreserven sorgfältig ein. Der nächste Energieschub hebt Dich aber wieder aus Deinem Tief. Für Deine Gesundheit ist es wichtig, den Stress zu reduzieren.

Beruf und Finanzen

Merkur steht in einer ungünstigen Position, achte daher bei Verträgen auf das Kleingedruckte. Wenn Du alles alleine erledigst, musst Du den Erfolg auch nicht teilen. Bringe mehr Struktur in Deinen Arbeitsablauf, sonst kannst Du ganz schnell unter Zeitdruck geraten. Ändere Deine Strategie. Deine Ideen zünden und Deine Begeisterungsfähigkeit reißt alle mit. Gemeinsam schafft Ihr es, an die Spitze zu kommen.