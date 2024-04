Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 22.4. bis 28.4.2024

Für Frau und Mann im Sternzeichen Stier scheint es, als sei das Leben ein ständiger Kampf. Die Energie, welche Du in das Universum sendest, fällt jedoch auf Dich zurück. In der aktuellen Horoskop Woche laden Dich die Sterne dazu ein, Deine Hörner in Liebe, Gesundheit und Beruf abzulegen. Mehr verrät das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 22.4. bis 28.4.2024.