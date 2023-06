Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 12.6. - 18.6.2023

Sei mutig und erfahre , was das Schicksal i n der aktuellen Horoskop Woche mit Dir vorhat. Im gratis Wochenhoroskop für Stier vom 12.6. bis 18.6.2023 wirst Du erfahren, wie wichtig Vertrauen und Veränderungen in der Liebe und im Leben sind.

Liebe und Partnerschaft

Gefühlstiefe, Liebe, Nähe und sogar Formen der Angst sind zurzeit Deine ständigen Begleiter. Nimm das als gegeben an und verdränge nichts. Verwirrende, aber auch süchtig machende Augenblicke werden nicht vergessen. Bloß keinen Grund zur Eifersucht geben. Die kleinen Schwächen Deines Partners oder Deiner Partnerin solltest Du großzügig übersehen.

Gesundheit und Fitness

Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft. Nimm Dich einen Tag raus und lasse die Seele richtig baumeln. Du solltest mal wieder einen Tag in der freien Natur genießen. Das stärkt Deine Gesundheit und bringt Dich auch auf andere Gedanken. Leichte Kost entlastet.

Beruf und Finanzen

Aus Deinem tiefen Inneren kommen neue Ideen, die Dir sagen, dass jetzt die Zeit zum Handeln gekommen ist. Schiebe nichts auf die lange Bank. Würdige im Berufsleben den Stand der Dinge und erkenne, was Du schon alles erreicht hast, sonst läufst Du Deinem Erfolg davon. Du hast kaum Chancen, Dich auf Deinen Lorbeeren auszuruhen, die nächste Aufgabe wartet. Am liebsten arbeitest Du ruhig und ohne Zeitdruck. Damit dies so bleiben kann, musst Du eventuell Deinen bisherigen Arbeitsablauf umstellen.