Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 14.8. - 20.8.2023

Die Planetenbewegungen und aktuelle Sternenkonstellation versetzen Dein Tierkreiszeichen in der neuen Horoskop-Woche in eine emotionale Stimmung, welche manche Richtungsentscheidung erschwert. Mit den kosmischen Tricks aus dem aktuellen Wochenhoroskop für Stier vom 14.8. - 20.8.2023 bekommst Du Deine Gefühle etwas in den Griff.