Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 18.11. bis 24.11.2024

Liebe und Partnerschaft

Sei Dir bewusst, Dein Partner oder Deine Partnerin denkt, fühlt und handelt ganz anders als Du das tust. Es bringt nichts, jemanden zu etwas zu drängen, was er überhaupt nicht will. Versuche, Deine eigene Chance auszuloten und umzudenken. Die Erosplaneten bestrahlen Dich günstig. Aus einem Flirt kann mehr werden. Feste Partnerschaften vertiefen ihr inniges Verhältnis noch mehr. Wenn Du in einer festen Beziehung bist, solltest Du diese stabil halten.

Gesundheit und Fitness

Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Anregungen. Körperliche Bewegung kann auch Deine Gedanken wieder ins Fließen bringen. Deshalb solltest Du Dich um ein geregeltes Fitnessprogramm bemühen. Die Freizeit dient der Erholung und nicht dazu, sich neuen Stress aufzubauen.

Beruf und Finanzen

Ein bisschen mehr Fairness im Umgang mit Kollegen würde Dir ganz gut stehen. Langsam trägt Dein Verhalten zu einem unangenehmen Betriebsklima bei. Du hast mit herben Rückschlägen zu kämpfen. So richtig kommst Du noch nicht in Schwung und solltest Dich auf keinen Fall übernehmen. Ein Karrieresprung ist in der momentanen Situation nicht zu erwarten. Du bist in Gemeinschaften aufgefordert, Dich noch mehr einzubringen als bisher. Und das mit all Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten.