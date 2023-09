Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 25.9. bis 1.10.2023

Liebe und Partnerschaft

Mehr als üblich sprichst Du über Deine Gefühle. Dadurch findest Du leichter Kontakt und zeigst auch Interesse für das Seelenleben anderer. Wenn Du Dich geborgen fühlst, hast Du eine besondere Ausstrahlung. Super, dass Du bereit bist, etwas mehr nachzugeben als sonst. Gewöhnlich zählen für Dich meist nur Tatsachen und Fakten statt Träume und Ideen. Was immer Du tust, alles hat festgefahrene Strukturen. Löse diese Verhärtung.

Gesundheit und Fitness

Habe Vertrauen in die wohlgemeinte Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend. Mache keine Zugeständnisse, lade lieber Deine Akkus neu auf. Du fühlst Dich noch immer etwas schlapp? Luft und Licht machen Dich wach, also gehe raus in die Natur und atme tief durch. Öfter mal innehalten und ausruhen, das gibt neue Kräfte.

Beruf und Finanzen

Zweifle nicht an Geduld und Pflichterfüllung und vor allen Dingen gib nicht auf. Die Zeit der Stagnation geht bald vorüber. Eine Niederlage wird Dich nicht aus der Bahn werfen. Erfolg und Misserfolg sind relativ. Aus beiden kann man lernen und es erneut versuchen. Auf Kritik solltest Du nicht übertrieben reagieren. Prüfe ehrlich und souverän, was man Dir damit sagen will und ziehe Deinen Nutzen daraus. Deine Gedankenwelt droht in Unordnung zu geraten. Zu viele Eindrücke, Ideen und Hirngespinste überfallen Dich.