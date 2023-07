Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 31.7. bis 6.8.2023

Die aktuelle Sternenkonstellation eröffnet Dir in der neuen Horoskop Woche neue Möglichkeiten in Liebe, Gesundheit und Beruf. Wie Du diese Aussichten für die Erfüllung Deines Schicksals nutzen kannst, erklärt Dir das aktuelle Wochenhoroskop für Stier vom 31.7. bis 6.8.2023.

Liebe und Partnerschaft

Nur wer in Deine Gedankenwelt eintauchen kann, wird Dich erobern. Nimm Rücksicht auf Deinen Schatz, er versteht Dein Verhalten nicht. In Deiner Partnerschaft herrscht große Unruhe, aber schon bald wirst Du klarer sehen. Du solltest jetzt schnell einlenken, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt ganz genau, worauf es ankommt und was gefragt ist.

Gesundheit und Fitness

Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr als es nutzen kann. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, der sollte seinen Konsumdrang einschränken. Relaxe bei einem soften Wellnessprogramm.

Beruf und Finanzen

Dir macht jetzt so schnell keiner was vor und das ist gut so. Bleibe bei Deinen Plänen, ziehe diese ohne Wenn und Aber durch. Man setzt große Erwartungen in Deine Person und in Dein Wissen. Im Kontakt mit anderen Menschen gewinnst Du neue Einsichten und Du erweiterst Deinen Horizont. Plane eine Studienreise. Du schaffst den Start in einen neuen Aufgabenbereich ohne große Probleme.