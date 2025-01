Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 13.1. bis 19.1.2025

Die nächste Horoskop -Woche bringt Überraschungen in allen Lebensbereichen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 13.1. bis 19.1.2025 weiß, was Du tun kannst, um Deiner Gesundheit auf die Sprünge zu helfen. Mit der Kraft der Astrologie und der Himmelskörper kommt die Inspiration ganz von selbst.

Liebe und Partnerschaft

Es zieht Dich in die Stille, in die Natur - aber nicht alleine! Nimm Dir Zeit, Deine Gefühle zu ergründen. Du kannst Dich ohne Vorbehalte auf Deinen Partner oder Deine Partnerin verlassen. Wenn Du jetzt noch erotische Höhenflüge anstrebst, ist alles perfekt. In der Liebe solltest Du jetzt nicht nach Deinem Verstand, sondern nach der Tiefe Deiner Gefühle entscheiden. Das ist der Schlüssel zum Glück.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dir selbst viel Gutes tust. Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig. Wie wäre es mit einer Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes! Mache Entspannungsübungen, das bringt Dich auf andere Gedanken. Möglicherweise fühlst Du Dich auf unbestimmte Art unwohl.

Beruf und Finanzen

Dein Chef scheint Dich zu mögen. Verpatze diese tolle Voraussetzung zum Erfolg nicht mit überhöhten Erwartungen und blindem Ehrgeiz. Ein Plan geht auf, bleibe beruflich am Ball. Du bist zwar sehr tüchtig, kannst aber Deine Fähigkeiten nicht so richtig entwickeln. Widme Dich den angenehmen Seiten des Lebens. Selbst wenn Du Dich der Arbeit hingibst, wird sie Dir nicht lästig werden.