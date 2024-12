Jahreshoroskop 2025 Stier: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Jahreshoroskop 2025 für das ⭐Sternzeichen Stier | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24

Stier: 21. April bis 20. Mai Das Jahr 2025 steht ganz im Zeichen der Venus – dem Planeten der Liebe, Ästhetik und Beziehungen. Was bedeutet das für Dein Leben? Besonders das Sternzeichen Stier, das von Natur aus eine enge Verbindung zur Venus hat, könnte 2025 von besonderen Chancen in den Bereichen Liebe, Gesundheit, Wohlstand und innerer Balance profitieren. Welche Überraschungen auf Stier-Geborene warten und wie sie die sanften, aber kraftvollen Energien der Venus nutzen können, verrät das kostenlose Jahreshoroskop 2025. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Stier im Astro-Jahr 2025. © Midjourney/TAG24

Horoskop Stier 2025 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2025 für Stier-Frauen? In der Liebe stehen die Zeichen auf Romantik. Mit ihrer Ausstrahlung erobert die Stier-Frau jedes Parkett. Im April flirtet sie, im Sommer zieht sie fröhlich um die Häuser und ihr kann niemand widerstehen. Jetzt sollte sie am Ball bleiben. Geschenkt wird der Stier-Frau nichts, aber es erwarten sie viele Chancen und sie greift im richtigen Moment zu. Im Frühjahr ist sie inspiriert, und mit Jupiter gelingt ihr ab Juni einiges. Im zweiten Halbjahr hat sie das Glück an ihrer Seite. Sie stellt die Weichen für die Zukunft. Zum Jahresende hat sie ihre Finanzen im Griff. Wie wird 2025 für Stier-Männer?

2025 begegnet der Stier-Mann der Liebe. Seine zauberhafte Ausstrahlung kommt gut an, sein Liebesleben wird leidenschaftlich. Auch sein Alltag verläuft angenehm und Stolpersteine stören ihn nicht. Ab Juni zieht er alle Liebesregister und genießt herrliche Momente. Partnerschaften erleben eine Welle der Sinnlichkeit, und auch der Herbst wird romantisch. Der Stier-Mann hat 2025 dank Venus und Jupiter gute Chancen, eine neue Anstellung zu finden. Eine Stagnation ab Februar ist schnell überwunden. Im Juli sollte er nicht leichtsinnig sein und im August ist Einsatz gefragt. Der September zeigt sich erfolgreich, im Oktober muss er kräftig anpacken. Trotz der Herausforderungen schließt er das Jahr zufrieden ab.

Jahreshoroskop Stier-Frau: So wird das Jahr 2025

Traumhafte Ausstrahlung, wunderbare Chancen – voller Einsatz ist gefragt. Venus, die Herrscherin des Tierkreiszeichens der Stier-Frau, regiert dieses Jahr. Was will man mehr! Ihre Ausstrahlung kommt hervorragend an. 2025 bleibt sie nicht auf der Strecke. Ihre materiellen Wünsche lassen sich erfüllen. Überall ist sie gerne gesehen, und sie versteht es, sich ins rechte Licht zu rücken. In geschäftlichen Angelegenheiten tritt sie geschickt auf. Doch Vorsicht: Nichts fällt ihr einfach so in den Schoß. Sie wird sich trotz ihrer bequemen Ader anstrengen müssen. Im April steigt ihr Flirtbarometer. Ab dem 7. Juni genießt sie für einige Wochen traumhafte Gefühle. August, September und November verlaufen entspannt.

Mantra für Stier-Frau 2025

Du bist Stier-Frau? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Stier-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Die erotische Ausstrahlung der Stier-Frau ist fantastisch. Sie erobert jedes Parkett, flirtet in alle Richtungen, aber zieht sich zurück, wenn es ihr zu viel wird. In der Liebe stehen die Zeichen auf Romantik und Harmonie. Im April genießt sie einen kleinen Flirt und im Sommer zieht sie fröhlich um die Häuser. Im Juni sind Venus und Jupiter so präsent, dass ihr kaum jemand widerstehen kann. Singles erobern Herzen, Paare verspüren neues Glück. Ein Urlaubsflirt versüßt der Stier-Frau im August das Leben. Im September erkennt sie, wen und was sie will. Bleibt sie jetzt am Ball, festigen sich im Oktober harmonische Liebesbeziehungen. Erfolg und Finanzen Geschenkt wird ihr zwar nichts, aber es erwarten die Stier-Frau viele Chancen. Venus lässt ihr Konto wachsen und es kreuzen gute Gelegenheiten ihren Weg. Sie erkennt den richtigen Moment und greift zu – schließlich möchte sie ihre materiellen Wünsche befriedigen. Eine Welle der Inspiration erfasst sie im Frühjahr. Mit Jupiter gelingt ihr ab Juni einiges, und fast das ganze zweite Halbjahr hat die Stier-Frau das kleine Glück an ihrer Seite. Es wird ein Jahr der Entscheidungen: Sie stellt beruflich Weichen für die Zukunft. Im August könnte eine Beförderung winken. Zum Jahresende zeichnet sie sich durch einen vorbildlichen Umgang mit Geld aus. Gesundheit und Fitness Ein Bein ausreißen will sie sich nicht unbedingt. Die Stier-Dame zieht Entspannung vor und lässt sich lieber verwöhnen. Zu Jahresbeginn fühlt sie sich zwar voller Tatendrang, aber in den Sommermonaten wird sie beruflich und geschäftlich stark gefordert, und ihre Kräfte schwinden. Jetzt ist es wichtig, sich regelmäßige Pausen zu gönnen und auf die innere Balance zu achten. Der August wäre eine gute Zeit, mal nichts zu tun. Im Herbst sollten Stress und kleinere gesundheitliche Beschwerden nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Stärken und Schwächen der Stier-Frau 2025

Diese Genießerin lässt es sich gut gehen – bis der Zorn sie erfasst.

Geduld ist der treue Begleiter der Stier-Frau. Sie kann sehr gut abwarten und erreicht allein dadurch manches. Die Sinnesfreuden liebt sie und das macht sie zu einer dankbaren Genießerin. Sie wirkt natürlich, fröhlich und zärtlich und ist zu tiefen Freundschaften und Partnerschaften fähig. Sie liebt es, sich mit schönen Dingen zu umgeben und lässt sich gerne verwöhnen. Tätigkeiten mit großem Arbeitsaufwand überlässt sie dagegen lieber anderen. Die Stier-Frau kann leider auch unbelehrbar, stur und manchmal auch etwas langsam sein. Hier ist Vorsicht geboten: Reizt man sie, wird sie durchaus gefährlich und sieht schnell rot. Was sie stark macht: Sie versteht es, die schönen Momente des Lebens auszukosten. Ihr gesamtes Umfeld strahlt Gemütlichkeit aus. Nichts bringt sie aus der Ruhe, und geduldig widmet sie sich ihren Lebensaufgaben. Den Freuden der Liebe ist sie nicht abgeneigt und sie weiß genau, wie sie sich präsentieren muss, um Herzen höher schlagen zu lassen. Mit ihrer natürlichen Eleganz, ihrem Sinn für Schönheit und ihrer Freude daran, verführerisch auszusehen, macht die Stier-Frau gehörigen Eindruck. Gerne arbeitet sie im Team und bleibt mit Nachdruck bei der Sache, die ihr die Verwirklichung ihrer Ziele und die Vermehrung materieller Dinge sichert. Ihre Bodenständigkeit verleiht ihr Stabilität, Ruhe und Gelassenheit. Was sie schwach macht: Hemmungslos vereinnahmend und besitzergreifend wird sie stets darauf achten, Hab und Gut zu vermehren. Ihr konkretes und praxisnahes Denken macht die Stier-Dame manchmal etwas unflexibel, und ihre Sturheit treibt ihr Umfeld bisweilen in den Wahnsinn. Wenn sie nicht will, bewegt sie nichts, und gleichgültig widmet sie sich lieber dem Faulenzerleben. Sie ist keine Kämpferin, und ihr geduldiges, dumpfes Ertragen kann zu einem Leben in Apathie führen. Wird ihre Eifersucht geweckt oder ihre Gutmütigkeit zu sehr herausgefordert, kennt ihr Jähzorn keine Grenzen. Sie kann unversöhnlich sein – wer ihr Vertrauen zu oft missbraucht, hat bei ihr keine Chance mehr. Fazit: 2025 steht für die Stier-Frau ganz im Zeichen der Venus, was ihr fantastische Möglichkeiten in Liebe, Beruf und persönlicher Entwicklung bietet. Mit Charme und Zielstrebigkeit kann sie ihre Träume verwirklichen, auch wenn Einsatz gefragt ist. Die Balance zwischen Genuss und Anstrengung wird entscheidend sein, um das Beste aus diesem Jahr zu machen. Ob Flirt, Erfolg oder Gesundheit – Venus sorgt für Harmonie und Inspiration!

Jahreshoroskop Stier-Mann: So wird das Jahr 2025

Die Sonne der Liebe bereichert sein Leben, aber etwas Kampfgeist ist gefragt. Der Stier-Mann hat 2025 viele Möglichkeiten, Beachtung und Anerkennung zu finden. Venus verleiht ihm eine zauberhafte Ausstrahlung. Begleitet von Jupiter und Venus öffnen sich ihm das ganze Jahr über neue Türen zum Erfolg. Allerdings wird er sich etwas mehr bewegen müssen als sonst. Im Februar zeichnen sich Veränderungen ab, im März wird er durch kleine Liebeleien bereichert, und im April signalisiert Glücksplanet Jupiter ihm, dass das Schicksal es gut mit ihm meint. Im Juni strahlt die Sonne der Liebe, und der Herbst hält weitere Highlights bereit, sodass der Stier-Mann das Jahr finanziell stabil und zufrieden abschließen kann

Mantra für Stier-Mann 2025

Du bist Stier-Mann? Das ist Dein Jahres-Mantra für 2025. © 123rf/AI, TAG24/JH

Liebe, Beruf und Gesundheit für Stier-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Im Venusjahr 2025 begegnet dem Stier-Mann die Liebe. Seine zauberhafte Ausstrahlung kommt sehr gut an und sein Liebesleben wird leidenschaftlich. Sein Alltag verläuft weitestgehend angenehm und freundlich. Kleine Stolpersteine stören ihn dabei nicht. Ab Juni, wenn Venus in seinem Tierkreiszeichen steht, zieht der Stier-Mann alle Liebesregister. Wachsam und offen für Neues, genießt er herrliche Momente zu zweit. Feste Partnerschaften erleben eine Welle der Sinnlichkeit. Im Sommer fühlt er sich auf Reisen in seinem Element. Romantische und zauberhafte Gegebenheiten erwarten ihn auch von September bis November. Erfolg und Finanzen Arbeitssuchende haben 2025 gute Chancen, eine Anstellung zu finden. Sie sollten schon zu Beginn des Jahres aktiv werden. Venus und Jupiter stellen Weichen, die den Stier beruflich weiterbringen. Zwar stagniert im Februar und März alles etwas, doch das legt sich wieder. Im Juli sollte er nicht leichtsinnig werden und alles wohlüberlegt angehen. Im August ist Einsatz gefragt, denn die Dinge fallen ihm nicht in den Schoß. Der September zeigt sich erfolgreich, aber im Oktober muss er wieder kräftig anpacken. Gleichzeitig könnten Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz aufkommen. Trotz aller Herausforderungen kann er das Jahr zufrieden abschließen. Gesundheit und Fitness Er fühlt sich voller Energie und Euphorie. Dennoch sollte der Stier gut auf sich achten, denn zu Beginn des Jahres setzt er sich noch etwas unter Druck. Mit dem Frühling kommt mehr Sicherheit. Privat bewegt sich alles im grünen Bereich, wodurch er sich wohl und angekommen fühlt. Im Sommer könnte der Stier-Mann immer wieder an seine Grenzen stoßen, daher ist eine rechtzeitige Urlaubsplanung ratsam. Auch wenn es ihm schwerfällt, der sportliche Ausgleich ist ein wichtiger Baustein für seine Gesundheit. Zudem sollte seine Ernährung nicht zu üppig ausfallen. Wenn er in allen Bereichen die richtige Balance findet, wird es ihm gut gehen.

Stärken und Schwächen des Stier-Mannes 2025