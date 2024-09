Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 23.9. bis 29.9.2024

Hier kannst Du Dein Schicksal im gratis Wochenhoroskop für Stier vom 23.9. bis 29.9.2024 erblicken. Denn in diesen Orakeln steht geschrieben, wie die nächste Horoskop -Woche werden wird. In einem Lebensbereich kannst Du Dich so richtig entfalten.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst die Kraft der Liebe erfahren und damit Ängste auflösen. Lehne Dich also entspannt zurück und gönne Dir etwas Ruhe. So kontaktfreudig warst Du schon lange nicht mehr. Deine Umgebung staunt und jemand fühlt sich sehr angesprochen. Vielleicht hast Du den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lasse Dich nicht entmutigen und gehe gelassen auf andere Menschen zu! In der nächsten Zeit gibt es in der Liebe keine besonderen Hochgefühle.

Gesundheit und Fitness

Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung! Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen. Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich nur auf eine Sache. Deine Waage zeigt Übergewicht an. Jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also, runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad! Schlucke nicht immer alles runter, sage, was Sache ist.

Beruf und Finanzen

Du strahlst Power, Mut und Entschlossenheit aus, das bringt Erfolg. Du bist ehrgeizig und zielstrebig, das wird bewundert, wird aber auch gefürchtet. Im beruflichen Bereich sind die Aussichten stabil. Alles verläuft zu Deiner Zufriedenheit, auch wenn Du immer noch von Ängsten geplagt wirst. Nutze die Gunst der Stunde und beginne jetzt mit einem Projekt, das Du Dir bisher nur in Gedanken ausgemalt hast.