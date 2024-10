Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 28.10. bis 3.11.2024

Die nächste Horoskop -Woche wird turbulent für Stier-Frau und Stier- Mann. Besonders in einem Lebensbereich scheint das Sternzeichen unaufhaltsam erfolgreich zu sein. Wie Du es schaffst, dass die Gesundheit auch noch mitspielt, erklärt Dir Dein Wochenhoroskop für Stier vom 28.10. bis 3.11.2024 .

Hält die Glückssträhne auch in Zukunft an oder musst Du als Stier auch mit Problemen rechen? Erfahre es:

Liebe und Partnerschaft

Du bist leicht entflammbar, schon bei kleinsten Streicheleinheiten. Dein Misstrauen nervt Deinen Partner oder Deine Partnerin manchmal ganz gewaltig. Der Sinn einer Partnerschaft besteht darin, die goldene Mitte zu finden. Zwar ist Dein Wunsch nach einem harmonischen Miteinander stark ausgeprägt, aber irgendwie kannst Du nicht über Deinen eigenen Schatten springen.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärkerer Optimismus kann Deine Körperabwehr kräftigen! Sei nicht so bequem, tue lieber mehr für Deine Fitness. Positive Gedanken stärken auch den Körper. Übertreibe es aber nicht mit Deinen Aktivitäten, sonst bist Du bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzt.

Beruf und Finanzen

Nutze Deine günstigen Konstellationen, um Deine Stellung zu stabilisieren und die Erfolgsleiter zu erklimmen – Du hast allerbeste Aufstiegschancen. Ideen sprudeln nur so aus Dir heraus, und die Dinge gehen Dir leicht von der Hand. Deine Kollegen bewundern Dein Können. Am Arbeitsplatz musst Du damit rechnen, dass sich die Ereignisse überstürzen. So ist es richtig. Du identifizierst Dich vollkommen mit Deinem Willen und Handeln, forderst damit aber auch den Widerstand anderer heraus.