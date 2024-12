Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Hole Dir astrologische Unterstützung für die bevorstehende Woche. Das Wochenhoroskop für Stier vom 16.12. bis 22.12.2024 klärt Dich darüber auf, was in der kommenden Zeit in Sachen Partnerschaft, Gesundheit und Karriere wichtig ist und welche Entscheidungen Dich in der nächsten Horoskop-Woche voranbringen.