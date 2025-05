Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 19.5. bis 25.5.2025

Für Stiere sorgt die neue Horoskop -Woche in den Lebensbereichen Liebe, Gesundheit und Beruf für gute Aussichten . Im aktuellen Wochenhoroskop für Stier vom 19.5. bis 25.5.2025 erfährst Du, für welche Lebenssituation Energie benötigt wird und wobei Du Kräfte sparen kannst.

Liebe und Partnerschaft

In Herzensangelegenheiten hast Du heute das Glück an Deiner Seite, und Probleme im privaten Bereich wirst Du aus eigener Kraft meistern. Zielstrebigkeit und Konsequenz sind angesagt. Halte Versprechungen ein und baue keine Luftschlösser! Ein frecher Flirt kann ins Auge gehen – sei nicht zu übermütig. Zu wenig Schmetterlinge im Bauch? Dann ist es noch nicht der richtige Herzensmensch.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir etwas mehr Muße und haushalte mit Deinen Kräften. Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Du solltest bei einem langen Spaziergang über Deine Träume nachdenken und Kraft schöpfen. Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit nahestehenden Menschen. Du fühlst Dich angespannt und matt – ruhe Dich richtig aus.

Beruf und Finanzen

Die Stimmung ist gut. Nutze das, um Deinen Plan zu unterbreiten. Renne nicht hektisch durch die Gegend und verzettele Dich nicht mit tausend Dingen, die Du zu Ende bringen willst – das funktioniert nicht! Es ist nie zu spät, das zu erreichen, was Du Dir schon lange vorgenommen hast. Räume alles aus dem Weg, was Deinen Erfolg bremst. Die meisten Dinge werden jetzt so richtig gut laufen. Entspanne Dich.