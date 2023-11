Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 20.11. bis 26.11.2023

Deine eigenen Bedürfnisse sollten im Leben eine wichtige Rolle spielen. Ob in der Liebe oder Gesundheit: Die Himmelskörper weisen Dir in der neuen Horoskop Woche den Weg in eine Zukunft mit mehr Harmonie und Zufriedenheit. Erfahre hier, welche kosmischen Tipps das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 20.11. bis 26.11.2023 für Deine Lebenssituation bereithält.