Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Für Waage-Männer und Waage-Frauen steht laut dem kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 26.6. bis 2.7.2023 eine richtige Liebeswoche an. Doch dafür muss Dein Sternzeichen das Schicksal aktiv und vorausschauend gestalten, um in der aktuellen Horoskop Woche vom Glück verfolgt zu werden.

Liebe und Partnerschaft

Jemand wirft mit einem Lächeln alle Deine Vorsätze über den Haufen. Ein Treffen mit der neuen Liebe verläuft ganz nach Wunsch. Du erlebst einen Überschwang der Gefühle. Du bist empfänglich für Schmeicheleien und Komplimente. Wenn Du jetzt keinen kühlen Kopf behältst, kann es ein böses Erwachen geben.

Gesundheit und Fitness

Nicht so fett essen, das entlastet. Es ist an der Zeit, etwas für Deinen Kreislauf zu tun, zum Beispiel mit regelmäßigen Wechselduschen und/oder Saunabesuchen. Du solltest wenigstens vorübergehend Hektik und Stress etwas verringern. Setze auf Vitamine, das stärkt die Abwehrkräfte im Körper.

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz ist mit kleinen Störungen zu rechnen, sichere Deine PC-Daten. Niemand kann Dich mehr stoppen. Ehrgeizig und siegessicher gehst Du auf neue Dinge zu. Du fühlst Dich stark, sicher und zeigst viel Mut. Zu oft hast Du nur das getan, was andere von Dir erwartet haben. Jetzt hast Du dadurch Schwierigkeiten mit Dir selbst. Ändere das! Nicht lange debattieren, sondern mit Taten überzeugen. Nur so kommst Du auf einen Weg, der Dich problemlos an das Ziel Deiner Wünsche führt.