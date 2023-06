Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Juni 2023

In welchem Lebensbereich Dein Sternzeichen große positive Entwicklungen erwarten, weiß das Waage Monatshoroskop für Juni. Erfahre jetzt, was das für Dich bedeutet.

Die Energie, die Dir Dein Horoskop für Juni voraussagt, solltest Du Dir gut einteilen. In der Liebe ist es Zeit für ein offenes Wort, dann kochen die großen Emotionen auch wieder runter.

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine super Zeit vor Dir. Genieße das Leben in vollen Zügen. Besonders in der Liebe kannst Du Dich so richtig fallen lassen. Deine starke erotische Ausstrahlung stiftet bei jemandem große Verwirrung. Der Partner oder ein Flirt lässt sich gern von Dir mitreißen. Du bist kein Diplomat und suchst das offene und ehrliche Wort. Dabei hältst Du auch mit Deiner Meinung selten lange zurück.

Gesundheit und Fitness

Am meisten Energie hast Du nach einem Wochenende. Für Deine Gesundheit ist es wichtig, den Stress zu reduzieren. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den vergangenen Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen die innere Überzeugung handelst.

Beruf und Finanzen

Du läufst Gefahr, zu viel Energie bei der Verfolgung zweitrangiger Ziele zu vergeuden. Schaffe Dir Klarheit über Deine Wünsche. Für künstlerisch tätige Menschen kann diese Zeit sehr befruchtend sein. Für labile Menschen ist es jetzt dagegen schwierig, sich zu konzentrieren. Aufpassen, Du fängst langsam an, Dich in Deinen Plänen zu verzetteln. Du könntest Deine Kräfte und Möglichkeiten, zu denken und zu entscheiden, in diesen Tagen überschätzen und zu impulsiv reagieren.