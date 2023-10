Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 30.10. - 5.11.2023

Die aktuellen Mondenergien schenken Dir in der neuen Horoskop Woche Stärke. Dennoch solltest Du Deine Gesundheit im Auge behalten. Was Deine Liebeschancen angeht, solltest Du Dir ganz genau anhören, was das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 30.10. bis 5.11.2023 zu sagen hat, damit Du in Zukunft glücklich bist.