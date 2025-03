Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 31.3. bis 6.4.2025

Wie werden sich Partnerschaft, Gesundheit und Finanzen in der neuen Horoskop -Woche für Dein Sternzeichen entwickeln? Die Hinweise verstecken sich in den Sternen. Ratschläge für jeden Lebensbereich erteilt Dir das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 31.3. bis 6.4.2025.

Dich interessieren die Astro-News für Dein Sternzeichen Waage? In den anderen Horoskopen wirst Du fündig:

Liebe und Partnerschaft

Die Befreiung aus den alten Verstrickungen wirkt wie eine Verjüngungskur. Bleibe gerade jetzt offen für neues, ziehe Dich nicht zurück. Du bist verliebt und Deine Gedanken kreisen nur um diese eine Person. Gestatte Deinem Schatz, von Zeit zu Zeit aus der Gemeinschaft auszubrechen. Du genießt es, im Mittelpunkt zu stehen und Komplimente zu empfangen.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele rufen nach einem Wellnesstag. Du sehnst Dich stark nach Harmonie, tue etwas dafür! Reise, das tut Dir gut und bringt Dich auf andere Gedanken. Deine Einsamkeit macht Dich langsam kaputt, gehe unter Menschen!

Beruf und Finanzen

In diesen Tagen kannst Du ganz vorn mitmischen und Dir manches Lob abholen. Deine Fähigkeiten sind bei Kollegen und Vorgesetzten gefragt. Was Dir zufällt, musst Du auch für schlechte Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Du durchlebst eine Zeit der Förderung. Ein berufliches Hoch kündigt sich an, nutze diese Chance! Eine super Leistung. Du hast wirklich ein volles Lob verdient und bekommst es auch.