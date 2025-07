Wochenhoroskop Waage: So wird die aktuelle Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

Sehnst Du Dich im Liebesleben nach Harmonie? Dein Sternzeichen steht in dieser Horoskop -Woche im Beziehungsleben vor der Richtungsentscheidung zwischen Kampf und Hingabe. Welche Herausforderungen außerdem in Gesundheit und Beruf auf Dich zukommen, weiß das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 21.7. bis 27.7.2025.

Liebe und Partnerschaft

So begehrenswert wie Du zurzeit bist, warst Du schon lange nicht mehr. Wichtiges solltest Du unbedingt mit Deinem Lieblingsmenschen absprechen. Für alle, die sich auf der Flirtmeile befinden: Bleibt aktiv dabei und zieht alle Register. Du erzielst einen Volltreffer. Du hast eine super Zeit vor Dir. Genieße das Leben in vollen Zügen. Besonders in der Liebe kannst Du Dich so richtig fallen lassen.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich schlapp und kraftlos; gehe der Sache auf den Grund. Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven. Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Du musst mit einem leicht gereizten Magen rechnen.

Beruf und Finanzen

Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende aber machst Du das große Plus. Stelle alle wichtigen Entscheidungen für längere Zeit zurück. Im Moment bist Du sehr leistungsfähig, das schafft Bewunderer. Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiterbringt.