Wochenhoroskop für Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 4.12. bis 10.12.2023

Selbst wenn es in der neuen Horoskop Woche für Dein Sternzeichen in einem Lebensbereich vielleicht nicht so gut läuft, solltest Du nicht gleich an Deinem Schicksal zweifeln. Die Sterne erinnern Dich im aktuellen Wochenhoroskop für Wassermann vom 4.12. bis 10.12.2023 daran, dass das Leben viel Schönes in Liebe, Freizeit und Beziehungen zu bieten hat.