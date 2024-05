Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 13.5. bis 19.5.2024

Ein wenig Toleranz im Leben führt zu mehr Harmonie, das gilt sowohl für die Liebe als auch im Beruf. Das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 13.5. bis 19.5.2024 gibt Dir ein paar inspirierende Astro-Tipps für jeden großen Lebensbereich. Erfahre jetzt, was die Sterne in der neuen Horoskop Woche mit dem Wassermann vorhaben.

Liebe und Partnerschaft

Male keine Bilder, tue einfach, was Dir das Herz befiehlt. Deine Liebe steht vor einer Bewährungsprobe, Gefühlsbande drohen zu zerreißen. Mit Deinem Liebesverhältnis bewegst Du Dich auf einer engen Gratwanderung. Du solltest jetzt schnell einlenken, das gilt auch für Singles, die punkten wollen. Du weißt ganz genau, worauf es ankommt und was gefragt ist.



Gesundheit und Fitness

Körperliche Bewegung kann auch Deine Gedanken wieder ins Fließen bringen. Deshalb solltest Du Dich um ein geregeltes Fitnessprogramm bemühen. Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Die falsche Ernährung ist die Wurzel allen Übels. Achte auf Deine Gesundheit. Die spielt derzeit eine sehr wichtige Rolle und hilft Dir Deine Ziele erfolgreich verfolgen zu können.



Beruf und Finanzen

Du musst Dich sehr anstrengen, denn es werden Dir Pflichten auferlegt, die Du nicht alleine so ohne weiteres erfüllen kannst. Nimm jetzt die Dinge in Angriff, vor denen Du bisher zurückgescheut bist. Nutze für Deinen Erfolg den günstigen Merkur-Einfluss. Jetzt hat Dich aber der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Verkalkuliere Dich nicht.