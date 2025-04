Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 21.4. bis 27.4.2025

Die nächste Horoskop -Woche für Wassermann lässt Dich wissen, was Dir in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf bevorsteht. Es lohnt sich, im Liebesleben aufzuräumen, dann kann ein neuer Abschnitt beginnen und die gute Stimmung zurückkehren. Das Wochenhoroskop für Wassermann vom 21.4. bis 27.4.2025 kennt noch mehr Astronews der Sternenkundler.

Liebe und Partnerschaft

Du bist gestärkt für eine neue Zeit und spürst die Liebesplaneten prickelnd auf Deiner Haut. Du fühlst Dich in Deiner Beziehung sicher und geborgen. Erwarte nicht zu viel von Deinem Schatz – das geht langsam zu weit. Eine Entscheidung steht an. Willst Du eine Beziehung intensivieren oder lieber auf Abstand gehen? Warte nicht zu lange. Pech im Spiel bringt Glück in der Liebe. Nicht verzweifeln, die derzeit günstigen Liebessterne gleichen die Verluste ganz schnell wieder aus.

Gesundheit und Fitness

Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren. Du solltest Deine Körperabwehr stärken. Du fühlst Dich angeschlagen, da hilft nur viel Ruhe. Probleme mit den Gelenken? Überprüfe Dein Gewicht!

Beruf und Finanzen

Mute anderen nichts zu, was Du selbst nicht akzeptieren würdest. Wenn Du für jemanden da bist, der Hilfe braucht, gewinnst Du einen Verbündeten. Das wesentliche Ziel eines Vorhabens muss nicht das Ergebnis sein, viel spannender könnte sich der Weg dahin erweisen. Mit Halbherzigkeit und Zögern werden Chancen verspielt.