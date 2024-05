Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 20.5. bis 26.5.2024

Worauf sollte Dein Sternzeichen in der aktuellen Horoskop Woche achten? Stehen die Sterne gut und es wartet eine Zeit voller Liebe, Lust und Leidenschaft auf die Wassermann-Frauen und Männer? Finde es jetzt in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 20.5. bis 26.5.2024 heraus.

Liebe und Partnerschaft

Eine schwere Liebesenttäuschung belastet Dich noch immer. Versuche loszulassen! Du machst Deinen Schatz glücklich, indem Du mehr Zeit für ihn hast. Du wirkst auf andere momentan sehr leidenschaftlich und intensiv. Da wird es Dir leicht fallen, jemanden zu beeindrucken. Vernachlässige über den beruflichen Anstrengungen nicht Deine zwischenmenschlichen Beziehungen, sonst bist Du bald ganz allein.

Gesundheit und Fitness

Passe etwas auf, es droht eine leichte Verletzungsgefahr. Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest? Du solltest nichts überstürzen und das Herz ein wenig entlasten. Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß.

Beruf und Finanzen

Positive Einflüsse begünstigen Deine laufenden Unternehmungen. Du hast wieder etwas mehr Spielraum. Nimm Dir jetzt richtig Zeit für Dich. Kreativität will jetzt beruflich ausgelebt werden. Beruflich bist Du nicht gerade glücklich, plane ein zweites Standbein. Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit erleichtern Deinen Arbeitsalltag.