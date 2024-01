Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 29.1. - 4.2.2024

Die neue Horoskop Woche steckt für das Sternzeichen Wassermann voller Chancen, sich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Damit Körper und Seele in Zukunft besser im Einklang sind, rät das aktuelle Wochenhoroskop für Wassermann vom 29 .1. bis 4.2.2024 zu mehr Auszeiten.

Liebe und Partnerschaft

Eine starke erotische Power reißt Dich mit und Du kannst ganz plötzlich Feuer fangen. Es ist der Beginn einer schönen sinnlichen Zeit. Wie lange willst Du Deinen Partner noch im Unklaren lassen? Du hast viele Möglichkeiten, Dich zu vergnügen oder zu entspannen. Überlege, wen Du an Deinen Unternehmungen beteiligen willst. Eine leichte, unbeschwerte Zeit beginnt. Super für längst fällige Aussprachen, neue Kontakte oder für den Beginn einer großen Liebe.

Gesundheit und Fitness

Erst neue Kräfte sammeln, dann kannst Du wieder aktiv werden. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport. Deine innere Einstellung ist entscheidend für Deine Genesung. Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein!

Beruf und Finanzen

Du leidest unter dem Gefühl auf der Stelle zu treten, bewahre Geduld. Während Kreative mit brillanten Ideen neue Trends setzen, suchen Kleinkrämer das Haar in der Suppe, um Unruhe zu stiften. Zu wem zählst Du Dich? Deine undurchdringliche Fassade macht Deinen Kollegen zu schaffen. Zweifle nicht an Deinem Können und an Deinem Erfolg. Angst und Hoffnungslosigkeit sind der Nährboden für Misserfolg.