Jahreshoroskop 2024 Wassermann: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Jahreshoroskop 2024 fürs ⭐Sternzeichen Wassermann

Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar In 2024 kann das Sternzeichen Wassermann ein Zeichen setzen, denn Herrscherplanet Sonne gibt viel Energie, um Veränderungen sowohl für Liebesdinge als auch für eine erfolgreiche Karriere voll ausschöpfen zu können. Genaueres über die Zukunft in Lebensbereichen wie Partnerschaft, Beruf und Gesundheit weiß das Jahreshoroskop für Wassermann. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.

Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Wassermann im Astro-Jahr 2024. © Midjourney/TAG24, CB

Horoskop Wassermann 2024 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2024 für Wassermann-Frauen? Sie flirtet, lacht, tanzt und erobert damit im Handumdrehen die ganze Welt. Die Liebe lässt sie bereits im ersten Vierteljahr auf Wolke sieben schweben. Konflikte klären sich langsam im April. Anfang Juni strebt sie nach Veränderung. In ihrer Urlaubszeit ist sie nicht gerade in Flirtlaune. Im Oktober neigt sie erneut dazu, alte Fesseln zu sprengen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Fortschritt und Weiterentwicklung. Sie versteht es besonders im Mai, aus kleinen Dingen Großes zu zaubern. Das Sonnenjahr verleiht ihr stets Schwung und Elan. Ihre kreative Seite hilft ihr, sich im Juni finanzielle Vorteile zu sichern. Keiner wird im Spätherbst wagen, ihr zu widersprechen. Denn sie bringt alles genau auf den Punkt. Wie wird 2024 für Wassermann-Männer? Im Frühjahr wird es richtig schön. Er verliebt sich, flirtet und freut sich des Lebens. Im Mai strahlt er nach allen Seiten und versprüht Lebensfreude. Im Juni und Juli drohen Auseinandersetzungen. Sein Verhalten kommt nicht gut an. Im August und September entspannt sich die Lage. Der Dezember bringt knisternde Romantik und lässt sein Herz höherschlagen. Schon zu Beginn des Jahres kommen ihm neue Ideen. Im Februar und März sollte er auf Teamwork setzen. Seine Finanzen sollte er im Juli gut im Auge behalten. Da er der Zeit immer etwas voraus ist, gelingt es ihm, vor der Konkurrenz den Zuschlag zu bekommen. Dabei sollte er sich stets fragen, wo er gerade steht und welche Ziele er wirklich erreichen will.

Wassermann-Frau: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Diese tolerante Lebenskünstlerin versteht es, die Welt zu erobern. Jupiter und Uranus sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Sie legt Wert auf Inspiration und neue Freundschaften. Schnell dreht sie ihr Leben in eine neue Richtung. Es bieten sich günstige Momente in der Liebe und auch der berufliche Aufstieg kann sich sehen lassen. Im Frühjahr fühlt sie sich eine gewisse Zeit lang etwas unwohl. Wenn sich allerdings berufliche Chancen auftun, kann sie sich schnell den neuen Gegebenheiten anpassen. Aufgeben sollte sie nicht direkt, wenn im April alles etwas stagniert. Ratsamer ist es, sich zurückzunehmen und die Gegebenheiten erneut zu überdenken. Die Leichtigkeit kehrt im Herbst zurück.

Astro-Jahresbarometer für die Wassermann-Frau

Du bist Wassermann-Frau? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Wassermann-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Sie flirtet, lacht, tanzt und erobert im Handumdrehen die ganze Welt. Dabei kann sie es aber auch mal übertreiben oder über das Ziel hinausschießen. Die Liebe lässt sie bereits im ersten Vierteljahr auf Wolke sieben schweben. Konflikte klären sich langsam im April. Sie will erobern und nicht erobert werden. Leicht zickig kann ihr Auftreten manchmal sein. Meistens hat sie sich aber schnell wieder im Griff. Anfang Juni will sie es genau wissen. Sie strebt nach Veränderungen. Da kann sich eine Partnerschaft schnell auflösen. Während der Urlaubszeit ist sie nicht gerade in Flirtlaune. Im Oktober neigt sie erneut dazu, Fesseln abzustreifen. Erfolg und Finanzen Ihr Schwerpunkt sind Fortschritt und Weiterentwicklung. Sie setzt ihr vorausschauendes Denkvermögen ein und versteht es, in Verhandlungen die Führung zu übernehmen. Sie entscheidet zwar schnell aus dem Bauch heraus, wird sich aber auf halbseidene Geschäfte nicht einlassen. Außerdem versteht sie es besonders im Mai, aus kleinen Dingen Großes zu zaubern. Das Sonnenjahr verleiht ihr immer wieder Aufschwung. Ihre kreative Seite kann sich behaupten. Im Juni sichert sie sich finanzielle Vorteile und setzt bei Gesprächen alles auf eine Karte. Keiner wird im Spätherbst wagen, ihr zu widersprechen. Denn sie bringt alles genau auf den Punkt. Gesundheit und Fitness Gut gelaunt startet sie in das neue Jahr. Schon zu Beginn plant sie, wie sie ihr sportliches Pensum in ihren Arbeitsalltag einbauen kann. Bereits im Frühjahr fühlt sie sich wieder rundum wohl, gönnt sich zwischendurch eine kleine Reise und trifft sich mit Freunden zum Austausch. Sie weiß genau, was ihr guttut. Sie liebäugelt mit riskanten Sportarten, aber auch Kraftsport verleiht ihr den nötigen Adrenalinkick. Wirklich festlegen will sie sich allerdings nicht. Wenn sie einfach nur relaxen will, tut sie das. Im Sommer sollte sie sich zwischendurch mit leichter Lektüre zurückziehen, um im Herbst dann wieder voll durchzustarten.

Stärken und Schwächen der Wassermann-Frau

Ihre klugen Ideen werden aufgegriffen - ihr eigener Kopf kann sehr belasten. Sie liebt den Austausch mit Gleichgesinnten. Wehe jedoch, wenn ihr jemand vorschreibt, was sie zu tun hat. Sie weiß es selbst und ist nicht bereit, sich den hierarchischen Strukturen unterzuordnen. Sie zeichnet sich aus durch ihre bejahende Lebenseinstellung, durch ihren schalkhaften Umgang mit ihren Mitmenschen und vor allen Dingen kann sie über sich selbst lachen. Die Wassermann-Frau liebt es, zu diskutieren, ist schlagfertig und redegewandt und hat meist das letzte Wort. Auch in der Partnerwahl ist sie sehr eigen. Sie sucht den vollendeten Gentleman (oder eine "Gentlewoman"), der ihr den Hof macht, ihr jeden Tag schmeichelt und ihr das Gefühl gibt, schön und attraktiv zu sein. Was sie stark macht: Ihre Ideen sind genial und sie glänzt durch witzige, geistreiche Äußerungen, ihre objektive Sichtweise, Schlagfertigkeit und ihren Einfallsreichtum. Situationen überblickt sie schnell und schätzt sie richtig ein. Es ist ihr egal, was andere denken, und sie nimmt die Menschen so, wie sie sind. Zukunftsorientiert und idealistisch entwickelt sie ein Gespür für das Kommende. Einen großen Wert auf Glamour legt sie nicht. Durch ihre faire und kameradschaftliche Art ist sie im Freundeskreis und bei Arbeitskollegen beliebt. In der Liebe liebt sie die Abwechslung und ihre positive Einstellung öffnen ihr die Herzen. Langeweile ist bei ihr ein Fremdwort. Ihr breites Wissen macht sie zu einer interessanten Gesprächspartnerin. Was sie schwach macht: Manchmal übertreibt sie es mit ihrer Toleranz. Wenn sie einen zu starken Geltungsdrang entwickelt, kann dieses Verlangen in einer gefährlichen Selbstüberschätzung münden. Dann wächst ihr der Alltag über den Kopf und sie gerät ins Straucheln. Struktur und Planung fehlen und Zukunftsthemen wie z. B. Altersversorgung werden einfach verdrängt. In diesen Momenten nimmt sie das Leben zu leicht, will sich nicht anpassen und keine Ratschläge annehmen. Sprunghaft und spontan neigt sie zu überraschenden Handlungen und das Leben an ihrer Seite ist selten ruhig, sondern eher anstrengend, turbulent und außergewöhnlich. Fazit: Die Wassermann-Frau sollte sich vor allem nicht unterkriegen lassen, auch wenn es zwischendurch kleine Täler zu durchlaufen gilt. Das Sonnenjahr 2024 kann für dieses Sternzeichen ein unglaublich erfolgreiches werden. Sie muss dafür nur etwas ihr Temperament zügeln, aber gleichzeitig ihre Energien clever nutzen, dann ist sie anderen einiges voraus.



Wassermann-Mann: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Er macht auf sich aufmerksam und zieht wohlüberlegt sämtliche Register. Ein positiver Jupiter-Einfluss hält einige Möglichkeiten für ihn bereit. Er versteht es, mit klaren Ansagen auf sich aufmerksam zu machen. Er verhandelt, toleriert und erkennt genau, wo seine Grenzen liegen. Ab Mai wird ihn kaum noch etwas aufhalten. Wenn er im richtigen Moment zugreift und klare Entscheidungen trifft, stellt er bereits im Juni die Weichen für positive berufliche und geschäftliche Entwicklungen. Sein Tun ist meist von Erfolg gekrönt. Gesundheitlich ist er im Frühjahr etwas anfällig. Die Wogen der Liebe überspülen ihn im Februar und März. Der Herbst wird ziemlich wechselhaft und unübersichtlich.

Astro-Jahresbarometer für den Wassermann-Mann

Du bist Wassermann-Mann? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Wassermann-Männer

Liebe, Flirt, Partnerschaft Von Februar bis März wird es richtig schön. Er verliebt sich, flirtet und freut sich des Lebens. Partner haben sich viel zu geben und wissen ihr Herzblatt sehr zu schätzen. Streit und Unstimmigkeiten lösen sich bald wie von selbst auf. Im Mai strahlt er in alle Richtungen und versprüht Lebensfreude. Zum Sommeranfang drohen erste Gewitter. Bei Auseinandersetzungen zeigt er sich von keiner guten Seite. Er sollte tunlichst den Bogen nicht überspannen, bis sich die Wogen im August und September wieder glätten. Er fühlt sich ausgeglichen und schlägt wieder den Erfolgspfad ein. Der Dezember beschenkt ihn mit knisternder Romantik. Erfolg und Finanzen Es erwarten ihn spannende Herausforderungen im Job. Ebenso ergeben sich gute Möglichkeiten für den Schritt in eine völlig neue berufliche Ära. Schon zu Beginn des Jahres bringt er neue Ideen hervor. Wenn er jetzt wohlüberlegt an seine Aufgaben herangeht, sind sie von Erfolg gekrönt. Im Fe­bruar und März braucht es mehr Teamwork. Seine Finanzen sollte er im Juli im Auge behalten. Gut überlegte Investitionen können sich dann positiv auswirken. Da er der Zeit immer etwas voraus ist, gelingt es ihm, vor der Konkurrenz den Zuschlag zu bekommen. Dabei sollte er sich stets fragen, an welchem Punkt er gerade steht und welche Ziele er erreichen will. Gesundheit und Fitness Wenn andere sich sportlich verausgaben, lehnt er sich lieber gemütlich zurück. Er möchte zwar etwas tun, aber den Start zögert sein innerer Schweinehund immer wieder hinaus. Denn er kann nur schlecht mit Druck umgehen und reagiert direkt wankelmütig. Im April dreht sich der Spieß und er macht sich selbst zu viel Stress. Die Gedanken fließen erst wieder im Mai. Er will plötzlich etwas anderes auf die Beine stellen. Im Sommer hat er erneut das Gefühl, sich selbst im Weg zu stehen. Gesunde Ernährung und Meditation helfen ihm über die Stressphase hinweg. Wenn er endlich lernt, Ratschläge anzunehmen, hat er gewonnen.

Stärken und Schwächen des Wassermann-Manns