Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

Du musst gar nicht so weit in die Zukunft schauen, um über Dich hinauswachsen zu können, es genügt ein Blick in die neue Horoskop-Woche. Dort erfährst Du alles Wichtige, was die Himmelskörper Dir mitteilen möchten. Alle Astro-News jetzt im aktuellen Wochenhoroskop für Wassermann vom 29.7. bis 4.8.2024.