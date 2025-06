Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 30.6. bis 6.7.2025

Das Sternzeichen Wassermann ist laut gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 30.6. bis 6.7.2025 von Abenteuerlust gepackt. Das kann ins Auge gehen, wenn man bei aller Liebe die Vernunft vergisst. Mehr über die Aussichten in der aktuellen Horoskop -Woche erfährst Du jetzt.

Liebe und Partnerschaft

In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen. Zurzeit bist Du sehr sensibel für alle Gefühle und Emotionen Deiner Umgebung, und Deine Stimmung wird von außen ganz wesentlich beeinflusst. Dein Denken und Fühlen ist jetzt ausgeglichen, und deshalb ist es für Dich leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln. Mit Deiner Frohnatur möchte sich jemand ganz gerne verabreden.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen. Gib Dir durch frisches Obst eine belebende Vitaminspritze! Du machst zurzeit keinen Sport, dann solltest Du auch nicht naschen!

Beruf und Finanzen

Du verfügst nicht über Deine volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Trotzdem versuchst Du alles, um Deinen Verpflichtungen gerecht zu werden. Du hast wesentlich größere Chancen, wenn Du Dich nicht selbst abbremst. Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen. Du bist zu hektisch. Lege beruflich mehr Gelassenheit an den Tag und unternimm in Deiner Freizeit mehr mit Deinen Freunden und Kollegen.