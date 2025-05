Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 5.5. bis 11.5.2025

Die nächste Horoskop - Woche verrät Deinem Sternzeichen Wassermann, ob Venus ihre positive Energie walten lässt und rosige Zeiten in der Liebe anbrechen. Nutze das gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 5.5. bis 11.5.2025 als Quelle der Inspiration. Auch in Sachen Gesundheit und Beruf ist guter Rat gefragt.

Liebe und Partnerschaft

Du bist immer noch träge und kraftlos und möchtest Dich am liebsten verkriechen. Spiele mit offenen Karten, dann fühlst Du Dich besser. Sei einfühlsam und gehe richtig auf den Partner oder die Partnerin ein. Deine forsche Art ist genau das, was die anderen mögen. Du kannst Dir Gefühle erlauben und Deine Körpersprache sprechen lassen! Je mehr Du die Initiative ergreifst, umso reizvoller bist Du für Deinen Schatz.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir eine Massage, Du hast Nackenverspannungen. Keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl und das ist wichtig. Es könnte Dir nicht schaden, Deine schlanke Linie im Auge zu behalten. Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie.

Beruf und Finanzen

Durchbrüche im Job und in der Liebe. Gehe in Dich und lerne Dich selbst besser einzuschätzen. Du gewinnst mehr Ansehen. Wenn Du jetzt beruflich nichts bewegst, dann verschläfst Du die Zeit. An Deinem Arbeitsplatz herrscht ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima. Du siehst die Dinge vollkommen richtig, dadurch gelingt Dir der Durchbruch.