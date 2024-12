Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 16.12. bis 22.12.2024

Die Sterne stehen Dir auch in der nächsten Horoskop-Woche wieder als kosmische Berater zur Seite. Willst Du wissen, wie es in der kommenden Woche um die Themen Liebe, Gesundheit und Beruf bestellt ist und welche Lebensbereiche besondere Aufmerksamkeit verdienen? Dann wirf einen Blick in das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 16.12. bis 22.12.2024.