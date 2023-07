Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 10.7. bis 16.7.2023

Liebe und Partnerschaft

Deine flatterhafte, manchmal etwas ungebundene Art hat Dich nicht sehr weit gebracht. Bereue trotzdem nichts, Du bist so, wie Du bist! Bleibe sachlich. Auch wenn Du in den vergangenen Wochen etwas missmutig geworden bist, so erhellt sich jetzt Deine Stimmung merklich wieder. Viel Harmonie und Spaß erwartet Dich in Deiner Partnerschaft.

Gesundheit und Fitness

Deine Energiekurve steigt und Du findest wieder zu Dir. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, der sollte seinen Konsumdrang einschränken. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst. Deinen Rücken solltest Du mal wieder etwas mehr schonen.

Beruf und Finanzen

Deine Position festigt sich, ein Mitbewerber hat das Nachsehen. Bis auf kleine Schwächen geht es Dir prima. Lasse Dir bei neuen Projekten Zeit und lege Wert auf eine sorgfältige Vorbereitung. Du kannst jetzt Deinem beruflichen Umfeld gute Impulse geben. Als Vertreter des Zeichens solltest Du Dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Zeige Deinem Boss, wer Du bist und was Du kannst.