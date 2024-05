Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 6.5. bis 12.5.2024

Die kommenden Tage sind laut Wochenhoroskop für Widder vom 6.5. bis 12.5.2024 offene Worte angebracht, dann lockt vielleicht auch wieder mehr Leidenschaft in der Liebe. Das Horoskop für die aktuelle Woche zeigt Dir neue Wege auf und schenkt Dir vielleicht die entscheidende Inspiration.

Wirf einen Blick in die Zukunft und erfahre mehr über das Schicksal Deines Sternzeichens :

Liebe und Partnerschaft

Dein Verhalten war unterste Schublade, Dein Schatz ist sehr enttäuscht. Dies ist eine Zeit, in der Du Dein Herz öffnen darfst und solltest. Irgendwie hast Du gefühlsmäßig keinen so richtigen Zugang zu anderen Menschen. Im Moment hängt die partnerschaftliche Harmonie am seidenen Faden.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas! Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken. Deine Vitalität lässt nach. Du brauchst Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, aber überfordern solltest Du Dich auch nicht.

Beruf und Finanzen

Immerhin hast Du eine gehörige Portion Glück bei Deinen Unternehmungen. Lasse Dich jetzt also nicht mehr abhalten, setze Dein Vorhaben um. Deine arrogante Art wird von Deinem Umfeld nicht länger hingenommen. Das wesentliche Ziel eines Vorhabens muss nicht das Ergebnis sein. Als viel spannender könnte sich der Weg dahin erweisen. Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich schwer in Versuchung führen könnte. Mache nur das, was Du auch wirklich willst!