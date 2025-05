Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Mehr kosmische Lebenshilfe für Dein Tierkreiszeichen findest Du auch in diesen Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Keiner kann Dir jetzt widerstehen, Deine Ausstrahlung ist Erotik pur. Bei Deinem Verhalten musst Du Dich nicht wundern, wenn Dein Schatz gekränkt ist. Gib Dich nicht mit ein paar oberflächlichen Bemerkungen zufrieden, sondern versuche, die Sache richtig zu verstehen und zu klären. Genieße die Freude des Augenblicks, Du wirst wirklich geliebt.

Gesundheit und Fitness

Entspanne bei Massage und Musik. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt, und so mancher fühlt sich wie neu geboren. Du fühlst Dich kraftvoll, solltest aber trotzdem öfter Pausen einlegen. Deine Beine tragen Dein Gewicht nicht mehr so gut, tue etwas dagegen.

Beruf und Finanzen

Du hast viele Ziele im Visier. Dafür musst Du Dich aber etwas mehr anstrengen, aber auch nicht übertreiben. Dein Denken und Reden werden etwas flüchtig und unausgewogen sein. Durch diese Ungehaltenheit provozierst Du andere und weckst deren Unmut. Nur solide Arbeit findet Anerkennung. Große Verpflichtungen werden im Moment nicht auf Dich zukommen. Deshalb kannst Du jetzt auch beruflich alles viel lockerer angehen.