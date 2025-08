Wochenhoroskop Widder: So wird diese Woche vom 4.8. bis 10.8.2025

Innere Harmonie wirkt sich auch auf Dein Umfeld aus. Manchmal ist es nötig, kurz innezuhalten, um zu erkennen, an welcher Stelle man im Leben steht, und dann die richtige Richtungsentscheidung für die Zukunft zu treffen. Worauf es in dieser Horoskop -Woche ankommt, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 4.8. bis 10.8.2025.

Liebe und Partnerschaft

Power, Bewegungsdrang und eine große Portion Leidenschaft machen aus Dir einen begehrten Menschen. Jetzt kommt Deine Stunde! Du bist in Gedanken nur mit der Liebe beschäftigt. Lasse Deiner Fantasie ruhig einmal freien Lauf, denn auch das ist Genuss pur. Du brauchst Veränderungen und solltest dies mit Deinem Schatz besprechen. In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen.

Gesundheit und Fitness

Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Sport löst Deine Spannungen. Tausche Deinen Schreibtisch gegen das Fitnesscenter und gib Deinem Körper das, wonach er sich schon lange sehnt. Vorsicht mit Alkohol, er bekommt Dir nicht. Probleme mit den Gelenken? Stelle Deine Ernährung um!

Beruf und Finanzen

Deine Gedankenwelt wird jetzt angeregt wie selten zuvor. Du solltest in Deinem Terminplan genügend Zeit für entsprechend wichtige Arbeiten freihalten. Terminüberschneidungen führen zu Problemen. Lege Dich in der nächsten Zeit nicht mit Deinen Kollegen an. Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugung und Wissen. Damit kannst Du so manches beeinflussen.