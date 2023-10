Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 16.10. - 22.10.2023

Wie wird die neue Horoskop -Woche für Widder-Frauen und Widder-Männer? Welche Herausforderungen und Chancen warten auf Dein Sternzeichen? D as aktuelle Wochenhoroskop für Widder vom 16.10. bis 22.10.2023 verrät Dir, wie Du innere Balance und Harmonie finden kannst.

Liebe und Partnerschaft

Mit Deiner Empfindsamkeit fällt es leicht, dem Partner oder der Partnerin den Wunsch von den Augen abzulesen. Ein netter Besuch wird Dich überraschen und Abwechslung in den Alltag bringen. Freue Dich und nimm das Gute an. Du wirkst leicht und gelassen. Plane einen Wochenendtrip.

Gesundheit und Fitness

Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren. Eine kleine Massage zwischendurch wirkt Wunder. Du fühlst Dich zwar gesundheitlich etwas angeschlagen, gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende ist allerdings nichts einzuwenden.

Beruf und Finanzen

Beruflich ist ein Richtungswechsel angesagt. Du bekommst dazu Unterstützung von allen Seiten. Nimm die Hilfe dankbar an. Konzentrierte Leistung zu zeigen, ist immer anerkennenswert. Man ist aber auch so überzeugt davon, dass man sich auf Dich verlassen kann. Du wirst bald mehr Erfolg haben, als Du dachtest. Was immer Du vorhast, es sollte durchführbar sein.