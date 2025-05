Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 19.5. bis 25.5.2025

Die Himmelskörper bestärken das Sternzeichen Widder in der neuen Horoskop -Woche darin, mutig zu sich selbst zu stehen. Die Mondenergien lassen Dich leuchten. Erfahre im aktuellen Wochenhoroskop für Widder vom 19.5. bis 25.5.2025, wie Du Dein Licht entzündest .

Liebe und Partnerschaft

Lasse Dich von der Liebe leiten. Fälle keine Urteile, sondern denke über alles nach, was man Dir sagt. Du nutzt genau den richtigen Zeitpunkt für eine längst fällige Aussprache. Tiefgründige Gespräche mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin sind für Dich sehr wichtig. Du erlebst, wenn Du willst, sehr angenehme Stunden. Mache einen Spaziergang und nutze die ungewohnte Ruhe nur für Dich.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn es regnet, gehe nach draußen – da tankst Du am intensivsten Kraft und kannst Dich am besten erholen. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Schütze Dich vor Zugluft. Überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Aktivitäten. Deine Gesundheit ist stabil und robust. Mache weiter so!

Beruf und Finanzen

Bleibe kontrolliert und gehe den normalen Weg weiter. Du bist unternehmungslustiger als sonst. Eine gute Zeit, aktiv zu genießen. Tue alles, was Du liebst, und lebe Deine Neigungen aus. Gib Dir einen Ruck – es ist manchmal einfach nötig, dass Du zeigst, was Du kannst. Zurückhaltung wäre falsch. Wenn eine neue Regelung Deine liebgewordenen Gewohnheiten durchbricht, solltest Du Flexibilität beweisen und aus der neuen Situation lernen.