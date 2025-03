Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 24.3. bis 30.3.2025

Eine Wonnewoche in Sachen Liebe steht Dir laut der Astrologie bevor. Den Schweinehund solltest Du in Zukunft aber endlich überwinden, nicht nur in der aktuellen Horoskop-Woche. Mehr über Dein Sternzeichen erfährst Du im gratis Wochenhoroskop für Widder vom 24.3. bis 30.3.2025.