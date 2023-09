Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 25.9. bis 1.10.2023

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du es versuchst, Du wirst Dich nie ändern. Du musst Dich akzeptieren, so wie Du bist. Schlechtes Gewissen hemmt nur. Manches muss ausgesprochen werden, lasse die Vogel-Strauß-Politik. Grenze Dich charmant ab, wenn die Partnerin oder der Partner zu sehr klammert. In Deinem Gefühlsleben gerätst Du derzeit aus dem Gleichgewicht und leidest unter falschen oder überzogenen Ansprüchen. Dennoch machen sich Deine sonnigen Liebesplaneten in Deinem Liebesleben bemerkbar. Vor allen Dingen Singles sollten flirten was das Zeug hält.

Gesundheit und Fitness

Genehmige Dir einen faulen Tag, um Dich zu regenerieren. Gönne Dir eine Massage gegen Deine Nackenverspannungen. Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst also aufatmen. Wenn Du Dich noch immer schlapp fühlst, sind Luft und Licht Deine besten Wachmacher. Gehe raus in die Natur und mache Atemübungen.

Beruf und Finanzen

Wenn Du so im Job weiter machst, übertriffst Du alle Erwartungen. Trotzdem solltest Du Dich nicht übernehmen und für zwei ackern, damit schaffst Du Dir keine Freunde. Es kann reichlich Probleme mit einem Besserwisser geben.