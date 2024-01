Liebeshoroskop Widder: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Ob Du nun Single bist oder in einer Partnerschaft lebst, das Liebeshoroskop für Widder (21. März bis 20. April) gewährt Dir auch für das Sonnenjahr 2024 kosmische Einblicke in Dein Liebesleben. Mit welchem Sternzeichen erwarten Dich heiße Nächte, aufregende Flirts oder die ganz große Liebe und von wem solltest Du eher Abstand halten? Finde es heraus und erfahre mehr dazu im Partnerhoroskop für Widder.

Du bist als Widder-Frau geboren? Dann finde gleich hier heraus, wer laut Liebeshoroskop 2024 ideal mit Deiner Persönlichkeit harmoniert:

Widder und Widder

Zwei Dynamiken, die keine Grenzen kennen, das bedeutet Lust und Leidenschaft. Allerdings geht man schnell getrennte Wege.

Widder und Stier

Diese Powerfrau weckt im Stier den Genießer und er lässt sich von ihrer Leidenschaft mitreißen. Auf Dauer ist das aber zu schwer.

Widder und Zwillinge

Ihre herrische Art kommt beim Zwilling nicht an. Schließlich ist es dieses Sternzeichen gewohnt, von Blüte zu Blüte zu flattern. Es fliegt weiter.

Widder und Krebs

Aus dem Krebs wird sie nie so richtig schlau werden. Bis dieses Sternzeichen weiß, was es will, hat die Widder-Frau bereits ganz schnell jemand anderes erobert.

Widder und Löwe

Hier wartet eine wahre Herausforderung. Auf jeden Fall wird Löwe den erotischen Energien der Widder-Frau unterliegen, und zwar sehr gerne.

Widder und Jungfrau

Gegensätze ziehen sich zwar an, stoßen sich aber auch schnell wieder ab. Das wird eine kurze heiße Phase ohne Tiefgang.

Widder und Waage

Die Widder-Frau liebäugelt schnell mit einer bzw. einem Waage-Geborenen, die oder der sich auch gerne an diese starke Persönlichkeit anlehnt. Doch zugeben wird Waage das nicht.

Widder und Skorpion

Wer hier wen ködert, das ist die Frage. Die schillernde Ausstrahlung von Skorpion macht sie an, doch er wird sich der Widder-Frau nicht unterwerfen.

Widder und Schütze

Diese beiden können gut gemeinsam um die Häuser ziehen. Sie fragen nicht, was morgen kommt. Nur das Jetzt zählt.

Widder und Steinbock

Lächelnd schüttelt Steinbock den Kopf bei so viel Temperament. Der Widder, der alles ruhiger angeht, zieht sich hier lieber wieder zurück.

Widder und Wassermann

So ganz durchschaut die Widder-Frau den Wassermann nicht. Ist er wirklich so tolerant oder tut er nur so? Sie will es wissen, und zwar sofort.

Widder und Fische

Widder und Fische sind zwei Paar Stiefel und doch ist da etwas, das bei beiden einen ganz besonderen Reiz ausübt. Das Feeling passt!