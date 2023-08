Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

Innere Harmonie wirkt sich auch auf Dein Umfeld aus. Manchmal ist es nötig, kurz innezuhalten, um zu erkennen, an welcher Stelle man im Leben steht, und dann die richtige Richtungsentscheidung für die Zukunft zu treffen. Worauf es in der aktuellen Horoskop Woche ankommt, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 7.8. bis 13.8.2023.

Liebe und Partnerschaft

Überlege Dir jetzt gut, was Du sagst und schreibst. Eine geschwächte Lebensenergie bereitet Dir ganz schön Kopfzerbrechen. Wähle jetzt nicht den falschen Weg, warte lieber ab. Du bist jetzt so richtig in Abenteuerlaune, das passt Deinem Schatz nicht. Singles haben genug von Liebe, Lust und Leidenschaft. Ruhe ist angesagt.

Gesundheit und Fitness

Alles, was Balsam für die Seele bedeutet, ist jetzt wichtig für Dich. Nimm ein wohliges warmes Bad mit zarten Düften und leiser Musik. Behandle Nervosität mal mit Stille und Muße. Du benötigst mehr Auszeiten, als Dir tatsächlich lieb ist.

Beruf und Finanzen

Wer es sich zeitlich leisten kann, soll ruhig einmal freinehmen. Ohne leidige Verpflichtungen lebt es sich sehr schön und man tankt neue Kräfte. Manchmal werden die Kollegen aus Dir nicht ganz schlau. Doch mit Deiner freundlichen Art machst Du vieles wieder wett. Achte darauf, dass Du bei wichtigen Gesprächen richtig verstanden wirst. Betrachte Deine augenblickliche Situation nicht als schicksalhaft. Du kannst Deine Position durchaus verändern, wenn Du willst.