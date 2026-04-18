Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Wenn Du Dir Sorgen machst, bist Du zwar beschäftigt, aber Du kommst in Deinem Leben nicht voran. Lies lieber das Wochenhoroskop für Widder vom 20.4. bis 26.4.2026 für Dein Sternzeichen und erfahre, was das Schicksal für Dich in Liebe, Gesundheit und Beruf vorgesehen hat. Nutze dieses Wissen aus der Astrologie, um Dich auf die nächste Horoskop -Woche einzustimmen.

Was Dir die Sterne und Planeten zur Zukunft von Widder verraten können, erfährst Du unter:

Liebe und Partnerschaft

Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Kein Wunder, Du wirst heftig umschwärmt und hast viel Spaß am Flirten. Du versprühst sehr viel Charme und bezauberst die Herzen vieler Menschen. Wer jetzt Deine Schwachstelle findet, wickelt Dich um den Finger. Was brennt in Deinem Liebesleben auf Deinem Herzen? Deine Leidenschaft kann erst wieder lodern, wenn Du Raum schaffst und die Schleusen öffnest.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit. Dein Optimismus und Dein Wohlgefühl könnten Dich täuschen. Halte Dein Herz frei von Wut und Hass. Du bist gesundheitlich anfällig und solltest unbedingt Zugluft vermeiden. Stärke Dein Immunsystem und iss viele Vitamine.

Beruf und Finanzen

Du erlebst eine Zeit der Expansion. Du kannst Deine Erkenntnisse, Deine sozialen Beziehungen und Deinen positiven Einfluss erweitern. Du organisierst umsichtig, kannst motivieren und anleiten. Deine Arbeitskollegen sind von Deiner Überheblichkeit nicht gerade begeistert. Stolpersteine werden Dir immer wieder in den Weg gelegt. Sei flexibel und plane so wenig wie möglich. Dein Job ist Dir sicher.