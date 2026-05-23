Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

Die Liebesplaneten meinen es in der nächsten Horoskop -Woche gut mit Deinem Sternzeichen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 25.5. bis 31.5.2026 sagt viele harmonische Stunden voraus. Doch was ist im Beruf und für die Gesundheit wichtig? Astrologen erkennen die Antwort in der aktuellen Sternenkonstellation und verraten Dir Deine Bestimmung.

Liebe und Partnerschaft

Du bist schnell entflammbar, wenn es in Deiner Beziehung kriselt. Du fährst dann ganz besonders auf zärtliche Streicheleinheiten ab. Ungetrübter Liebeshimmel und eine spannende Begegnung. In der Beziehung stellst Du Deine gefühlvolle Seite jetzt gern in den Vordergrund. Zwar ist Dein Wunsch nach einem harmonischen Miteinander ausgeprägt, Du kannst aber irgendwie nicht über Deinen Schatten springen!

Gesundheit und Fitness

Die falsche Ernährung ist die Wurzel allen Übels. Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen – kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Du bist fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit. Dein Unwohlsein hat mit Deiner enorm negativen Einstellung zu tun.

Beruf und Finanzen

Jetzt hat Dich aber der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Verkalkuliere Dich nicht. Lasse unwichtige Dinge ruhen und fasse Großes ins Auge. Ob es Dir gelingt, aus Dir herauszugehen, ist fraglich. Tust Du es nicht, hast Du wenig Chancen, um erfolgreich zu werden! Du hast ausgezeichnete Konstellationen, die Dir sagen, dass Du jetzt unbedingt langwierige Vorhaben und Projekte starten sollst.