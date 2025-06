Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 9.6. bis 15.6.2025

Das Wochenhoroskop für Widder vom 9.6. bis 15.6.2025 hält so einige Überraschungen für Dein Sternzeichen bereit. Erfahre jetzt, was die Astrologen Dir für die nächste Horoskop -Woche raten. Kritik kann auch sehr konstruktiv sein.

Liebe und Partnerschaft



Auch wenn der Himmel nicht voller Geigen hängt, hörst Du doch leise, schöne Klänge. Es könnte Dich reizen, Dich auf Auseinandersetzungen einzulassen, doch das ist auf lange Sicht ganz sicher nicht gut. Du darfst von der großen Liebe träumen, solltest aber die Realität nicht aus den Augen verlieren. Es wäre schade, wenn Du den Überblick verlierst. Das Universum will, dass Du glücklich bist. Für einsame Herzen könnte sich jetzt ein Traum erfüllen. Große Gefühle erwarten Dich.

Gesundheit und Fitness

Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber mal nur um Dich selbst. Nicht so viel grübeln, das macht nur müde und schlapp. Sehr stabil und belastbar bist Du im Moment zwar nicht, aber Du erholst Dich schnell. Du hast viel Energie, nutze sie, um etwas Kondition aufzubauen.

Beruf und Finanzen

Reagiere auf Kritik und Besserwisserei nicht gleich so explosiv! Du verfügst über viel mehr Energie, als Du glaubst. Wenn Du sie zum eigenen Vorteil und zum Wohl des Teams einsetzt, erreichst Du Dein Ziel. Jetzt kannst Du Grenzen sprengen, Ängste überwinden und Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen. Jetzt ist die Zeit der Inspiration. Höre auf Deine innere Stimme, in den nächsten Tagen kannst Du Dich gut in andere Menschen hineinversetzen.