Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 16.6. bis 22.6.2025

Widder-Mann und Widder-Frau können in der nächsten Horoskop -Woche ihren Geist befreien. Das Wochenhoroskop für Widder vom 16.6. bis 22.6.2025 verrät, worauf in den Lebensbereichen Liebe, Gesundheit und Beruf zu achten ist.

Liebe und Partnerschaft

Nicht nur die Liebe, auch die Freizeitgestaltung schwimmt auf einer Wellenlänge. Die Lage in Paarbeziehungen ist sehr angespannt. Es ist ratsam, Dich verbal zurückzuhalten und erst einmal abzuwarten, was kommt. Wunderbar, Dein Liebesleben prickelt wie Champagner. Was lange reift, wird endlich gut. Es dauert zwar noch etwas, bis die erwählte Person Feuer fängt. Es ist aber wirklich nur noch eine Frage der Zeit.

Gesundheit und Fitness

Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr. Mit Deinen Fähigkeiten und mit Deinen Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Also aufpassen und alles maßvoll genießen. Deine Waage zeigt Übergewicht an. Jetzt wird es allerhöchste Zeit! Also, runter von der Gammelcouch und rauf auf das Rad! Schlucke nicht immer alles runter, sage, was Sache ist.

Beruf und Finanzen

Keiner kann Dir jetzt mehr Deinen Platz in der oberen Etage streitig machen. Wer es sich zeitlich leisten kann, soll ruhig einmal freinehmen. Ohne leidige Verpflichtungen lebt es sich sehr schön und man tankt neue Kräfte. Kontinuierliches Arbeiten fällt Dir nicht immer besonders leicht. Du bist randvoll mit Kraft und packst alles mühelos.